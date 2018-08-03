Жители улицы Тюменской недовольны установкой мусорной площадки: дорогу занимает

Жители улицы Тюменской в Бишкеке недовольны установкой мусорной площадки, которая занимает часть и без того узкой проезжей части. Читательница прислала ИА «24.kg» видео.

«Куда мы только ни обращались с просьбой, чтобы не устанавливали здесь площадку. В последний раз попросили время для решения, но через два часа приехала бригада и начала работу. Мусорка будет занимать проезжую часть, улица узкая, по ней может проехать только одна машина. Никто не даст гарантии, что кто-то не снесет эту площадку или забор расположенного напротив дома», — сообщила она.

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