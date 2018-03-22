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Агент 024

В Бишкеке самовольно установленный знак платной парковки убрали

В Бишкеке самовольно установленный знак платной парковки убрали. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Первомайской районной администрации.

Как рассказали городские чиновники, владельцам объектов по улице Тоголока Молдо дано предписание устранить нарушение и убрать знак платной парковки возле торгового центра.

Сегодня знак демонтировали. Оплату за гостевую парковку не взимают.

Напомним, читатель прислал ИА «24.kg» фотографию знака платной парковки, который начал отклеиваться. За парковку взимали 20 сомов.

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