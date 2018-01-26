Все повреждения на тепловых сетях Бишкека устранены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Отмечено, что накануне произошла авария в доме №37 в 5-м микрорайоне. Бишкектеплосеть не обслуживает этот дом. Произошел порыв трубопровода, он ликвидирован силами ЖСК. Система отопления запущена. Претензий у председателя ЖСК дома к ОАО нет.

Еще одно повреждение зафиксировано на трубопроводе до насосной станции «Арашан» в районе улицы Лермонтова. Аварию устранили без отключения абонентов от отопления и горячей воды.