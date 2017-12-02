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Агент 024

Гололед. На объездной дороге патрульная милиция контролирует скоростной режим

На объездной дороге сотрудники патрульной милиции не дают разгоняться водителям на скользкой дороге. Об этом сообщил в Facebook пользователь Улан Джумаков.

«Молодцы ГУОБДД, на объездной дороге ездит экипаж милиции и контролирует скорость транспортных средств в гололед, чтобы соблюдали скоростной режим в непогоду. Оповещает через громкоговоритель и не дает никому обогнать!» — написал пользователь.

Завтра в Кыргызстане также ожидается снег. На дорогах снежный накат, гололедица. В Бишкеке температура воздуха ночью -6 градусов, днем до -3

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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