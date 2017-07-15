Женщина разрушила экспонаты стоимостью $200 тысяч, пытаясь сделать селфи

Женщина в Лос-Анджелесе разрушила экспонаты стоимостью $200 тысяч, пытаясь сделать селфи. В Интернете появилась запись с камер видеонаблюдения.

Одна из посетительниц музея решила запечатлеть себя на фоне экспонатов, но задела подставку, и они посыпались одна за другой.

Выставка современного художника Саймона Биржа 14th Factory в Лос-Анджелесе, США, состоит из золотых, мраморных и деревянных корон, установленных на специальных постаментах.

Как сообщили зарубежные СМИ, три экспоната испорчены полностью, другие, возможно, еще получится восстановить. Общая сумма ущерба составила $200 тысяч.

Инцидент произошел еще несколько недель назад, но запись с камер видеонаблюдения появилась только сейчас.