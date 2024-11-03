Чудаки парковки. В Бишкеке водители едут по тротуарам, чтобы поставить машину

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Настоятельно просим убрать машины водителей, нахально устроивших круглосуточную стоянку на дороге к дому № 34 в 5-м микрорайоне», — написал житель.

Парковка на тротуаре на улице Абдрахманова, в районе улицы Баетова. По словам автора фото, водитель на замечание отреагировал агрессивно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так теперь паркуются на улице Ахунбаева, в районе улицы Токтоналиева. Водители едут по тротуару. Напомним, после масштабной реконструкции улиц Бишкека муниципальные службы закрыли бордюрами места для стоянки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке на улице Юнусалиева в 7-м микрорайоне общественному транспорту негде остановиться — все занято личными авто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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