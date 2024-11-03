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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке водители едут по тротуарам, чтобы поставить машину

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Настоятельно просим убрать машины водителей, нахально устроивших круглосуточную стоянку на дороге к дому № 34 в 5-м микрорайоне», — написал житель.

Парковка на тротуаре на улице Абдрахманова, в районе улицы Баетова. По словам автора фото, водитель на замечание отреагировал агрессивно.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так теперь паркуются на улице Ахунбаева, в районе улицы Токтоналиева. Водители едут по тротуару. Напомним, после масштабной реконструкции улиц Бишкека муниципальные службы закрыли бордюрами места для стоянки.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке на улице Юнусалиева в 7-м микрорайоне общественному транспорту негде остановиться — все занято личными авто.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/309770/
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