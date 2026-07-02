Пакистанский блогер восхитился работой патрульного под дождем в Бишкеке

Во время сильного дождя в Бишкеке прохожий снял на видео сотрудника патрульной службы, который регулировал дорожное движение.

Автор ролика — пакистанский видеоблогер, живущий в Бишкеке. По его словам, он решил поделиться кадрами, потому что считает такую работу примером профессионализма и ответственного отношения к своим обязанностям.





Он также отметил, что регулярно снимает видео о Кыргызстане и готов делиться с редакцией интересными моментами из жизни страны.

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