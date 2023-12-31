Чудаки парковки. Будет ли порядок на остановках возле автовокзалов и рынков?

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле автовокзала остановки занимают таксисты, из-за которых к людям не может подъехать общественный транспорт.

Машины в этом районе ставят под запрещающим знаком. Сотрудники ГУБДД не реагируют на нарушения ПДД.

Не лучше ситуация возле Аламединского рынка.

А водители этих авто не нашли лучшего места для парковки.

Напомним, ранее читатели сообщали, что новый остановочный карман на проспекте Чуй в районе улицы Тоголока Молдо превратили в парковку.

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