В соцсетях просят найти и наказать школьника, игравшего с огнем в классе

Пользователи социальных сетей просят Министерство образования и науки, а также мэрию Бишкека найти и наказать школьника, устроившего опасные игры с огнем в классе.

На опубликованном в Тик-Ток видео ученик 9-го класса сделал из авторучек, карандашей и бумаги имитацию шашлыка и поджог ее. На кадрах видна подпись «Шашлык от 9-го «Б» класса.

Предположительное место действия — одна из столичных средних школ. Пользователи обнародовали и аккаунт, в котором была опубликована видеозапись.

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