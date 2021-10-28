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Агент 024

В соцсетях просят найти и наказать школьника, игравшего с огнем в классе

Пользователи социальных сетей просят Министерство образования и науки, а также мэрию Бишкека найти и наказать школьника, устроившего опасные игры с огнем в классе.

На опубликованном в Тик-Ток видео ученик 9-го класса сделал из авторучек, карандашей и бумаги имитацию шашлыка и поджог ее. На кадрах видна подпись «Шашлык от 9-го «Б» класса.

Предположительное место действия — одна из столичных средних школ. Пользователи обнародовали и аккаунт, в котором была опубликована видеозапись.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211932/
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