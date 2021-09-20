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Агент 024

Кладбище разрушается. Жители города Ош против уничтожения исторического наследия

Кладбище в Оше разрушается. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Прошу осветить тему халатного и негуманного отношения властей Оша к историческому наследию своего города, а именно к старому православному кладбищу, основанному еще в 1870-х годах. Оно находится в центральной части города и используется для выпаса скота, а также для застройки», — написал он.

«Многие могилы представляют собой образцы архитектурного искусства, а также исторической памяти интернационального народа Кыргызстана», — отметил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207623/
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