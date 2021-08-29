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Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и вечерний Иссык-Куль

В связи с празднованием Дня независимости в Кыргызстане длинные выходные — четыре дня. Прекрасная возможность провести последние летние дни на природе. Или, если не получится, присоединиться к нашему виртуальному путешествию.

Сначала вместе с Владиславом Ногаем посетим популярное и красивейшее Кегетинское ущелье. В этом году, судя по нашим авторам, его смогли посетить очень многие кыргызстанцы.

И еще одно излюбленное кыргызстанцами ущелье — Белогорское. Там побывала Регина Джоробаева и сняла на видео знаменитый водопад.

Не забываем, конечно, и об Иссык-Куле, где точно побывали многие. Как и Темерлан, решивший не указывать фамилию.

Темерлана
Фото Темерлана. Иссык-Куль, Кара-Ой

А теперь полюбуемся вечерним Иссык-Кулем. Таким, каким его увидел один из наших постоянных авторов Виктор Клейменов.

«Эти снимки сделаны в верховьях реки Суусамыр, у подножия перевала Ала-Бель. Природа выстлала перед нами ковер из цветов», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Полюбуемся в завершение нашего экскурса по республике величественным Нарыном. Таким его увидел в районе Курпсайской ГЭС Евгений Липкин.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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