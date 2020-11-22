Чудаки парковки. Стоянку устроили возле библиотеки имени Касымалы Баялинова

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Возле Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Касымалы Баялинова устроили стоянку. Заезжают на незаконную парковку нарушители по тротуару.
На улице Торекула Айтматова машину оставили на велодорожке.
«На проспекте Дэн Сяопина закончили строить тротуар и велодорожку, но вот ограждения, чтобы автомашины не заезжали, не поставили. Теперь аллею используют как дополнительную трассу, парковку и так далее. Тротуар новый, а проблемы старые. Таксисты, например, паркуются прямо за остановкой, такая же ситуация возле рынка «Элитстрой», — написал автор снимков.
Еще один автолюбитель заехал в зеленую зону на улице Огонбаева.
Жители жалуются и на припаркованные авто в неположенном месте на улице Рыскулова. Они просят поставить запрещающий знак или камеру «Безопасного города».
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