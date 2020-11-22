Чудаки парковки. Стоянку устроили возле библиотеки имени Касымалы Баялинова

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Касымалы Баялинова устроили стоянку. Заезжают на незаконную парковку нарушители по тротуару.

На улице Торекула Айтматова машину оставили на велодорожке.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На проспекте Дэн Сяопина закончили строить тротуар и велодорожку, но вот ограждения, чтобы автомашины не заезжали, не поставили. Теперь аллею используют как дополнительную трассу, парковку и так далее. Тротуар новый, а проблемы старые. Таксисты, например, паркуются прямо за остановкой, такая же ситуация возле рынка «Элитстрой», — написал автор снимков.

Еще один автолюбитель заехал в зеленую зону на улице Огонбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители жалуются и на припаркованные авто в неположенном месте на улице Рыскулова. Они просят поставить запрещающий знак или камеру «Безопасного города».

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