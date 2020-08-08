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Сюжет: Новый коронавирус

Дистанционное обучение. Родителей попросили купить учителям модемы и девайсы

В столичной школе № 17 родителей попросили приобрести девайсы, необходимые для проведения уроков в дистанционном режиме: модемы, камеры, наушники. Об этом 24.kg сообщил читатель.

При этом, отмечается в просьбе, если такой формат уроков продлится, то и впоследствии необходимо оплачивать интернет.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Родителей просят приобрести девайсы для проведения онлайн-уроков

В пресс-службе мэрии Бишкека предоставили 24.kg объяснительную директора учебного заведения Гульнары Сидаметовой.

По ее словам, проанализировав работу коллектива и учащихся в дистанционном режиме в четвертой четверти (с учетом возможностей учителей и учащихся, родителей), учитывая мнения всех участников процесса и результативность работы, были найдены слабые стороны.

В частности из 87 педагогов, только у 46 дома есть компьютер или ноутбук с подключенным интернетом. Два учителя имеют только мобильные телефоны старого образца (кнопочные модели).

«Поэтому в апреле — мае использовался мессенджер WhatsApp благодаря подключению бесплатных тарифов для учителей и школьников. Но на маленьком экране телефона невозможно качественно охватить 43-45 учащихся класса или в той же программе ZOOM провести урок-видеоконференцию. Больше всего нареканий со стороны родителей было по поводу того, что дети не видят учителя и не воспринимают материал», — отмечено в объяснительной.

В школе в 38 кабинетах есть компьютеры, учителя могут через них преподавать с соблюдением всех санитарных норм. Но проблема в обеспечении интернетом.

«В данный момент в школе пять точек подключения к сети интернет. Таким образом, интернетом обеспечены восемь административных компьютеров и кабинет информационных технологий с подключением интерактивной панели. Оплата за интернет и сайт производится из средств общественного объединения родителей школы «Пушкинист». Чтобы охватить кабельным интернетом всю школу (это просчитывалось специалистами), необходимо не менее $10 тысяч», — отмечено в объяснительной.

Поэтому учителям, закрепленным за кабинетами, предложили продумать возможность обеспечения индивидуальным модемом, попросить помощь родителей в разовой акции приобретения модемов для компьютера в кабинете.

По словам директора, часть родителей откликнулись на данное обращение с удовольствием, так как заинтересованы в качестве преподавания для детей, а часть — не поняли учителей. «Было общее собрание председателей родительских комитетов классов — состоялся разговор, где все объяснили... (это не приказ, не обязательная акция, это просьба помочь учителям в организации качественного процесса работы в дистанционном формате). Кто не хочет — никого не заставляют и не принуждают», — отметила директор.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161944/
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