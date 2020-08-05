Чудаки парковки. Граждане интересуются, когда будут наказывать нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Тыныстанова, 215, возле клиники Medistom, постоянно паркуются на разметке пешеходного перехода.

Ежедневно паркуются и на тротуаре на перекрестке улиц Ибраимова и Боконбаева. «Неужели патрульные, проезжая там в день по несколько раз, не замечают нарушение? У внедорожника еще и передние стекла тонированные, что запрещено», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В неположенном месте ставят авто и в Караколе. Например, возле зоопарка. «Разве можно было сделать из тротуара парковку для машин?» — спрашивает читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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