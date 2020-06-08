16:12
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В регионах работники детсадов не могут сдать ПЦР-анализы бесплатно. Штаб молчит

В Ассоциации детских образовательных организаций Кыргызстана недовольны тем, что в Бишкеке сотрудники детсадов сдают ПЦР-анализы бесплатно, а в регионах приходится платить за тесты. Об этом сообщили в организации.

Читайте по теме
Сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19. Образовалась давка

Уточняется, что не все дошкольные учреждения могут открыться. Например, в Аламединском районе воспитатели и другой персонал детсадов должны сдавать ПЦР-тесты платно, а денег ни у кого нет.

«Вопросов много. Министерство образования издаст когда-нибудь общий приказ на всю страну об открытии садов? Средства на борьбу с COVID-19 получили на все регионы? Тогда почему воспитатели регионов не могут сдать анализ бесплатно, после почти трехмесячного простоя и отсутствия зарплаты? Многие сады территориально относятся к Аламединскому району, но находятся в черте города (Южная магистраль — 7 Апреля, село Кок-Жар, Лебединовка) и посещают их дети из города. Когда и как скоро будет решен этот вопрос?» — возмущены в профессиональной ассоциации.

Напомним, в Кыргызстане детские сады начали работать 5 июня по решению республиканского штаба. Все работники дошкольных учреждений должны сдать тест на коронавирус. Где взять деньги на дорогой тест, чиновники традиционно не сообщили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/155213/
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
Троих жителей Джети-Огуза оштрафовали за нарушение домашнего карантина
В БГК считают преждевременным решение открыть мечети и храмы
Дагы бир дарыгерден коронавирус аныкталды
Еще в одном ЦСМ Бишкека у врача выявили коронавирус
В Нарыне от коронавируса скончалась сестра экс-депутата Карганбека Самакова
До сентября не открывать интернет-клубы в Бишкеке предлагают депутаты
Таажылуу илдети 200дөй мамлекетти басып алды
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек
Казакстанда президенттин маалымат катчысынан коронавирус аныкталды
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии В Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии
Пьяный водитель врезался в&nbsp;будку охранника и&nbsp;напал на&nbsp;мужчину Пьяный водитель врезался в будку охранника и напал на мужчину
Мэрия Бишкека забыла о&nbsp;водостоке при строительстве тротуара и&nbsp;велодорожки Мэрия Бишкека забыла о водостоке при строительстве тротуара и велодорожки
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
16:08
В ДТП погиб руководитель аппарата мэрии Таш-Кумыра Темирбек Мырзатаев В ДТП погиб руководитель аппарата мэрии Таш-Кумыра Теми...
16:06
Минобразования планирует повысить результат Кыргызстана в PISA
15:53
Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
15:52
Еще один депутат от фракции «Кыргызстан» сдал мандат
15:15
Троих жителей Джети-Огуза оштрафовали за нарушение домашнего карантина