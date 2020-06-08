В регионах работники детсадов не могут сдать ПЦР-анализы бесплатно. Штаб молчит

В Ассоциации детских образовательных организаций Кыргызстана недовольны тем, что в Бишкеке сотрудники детсадов сдают ПЦР-анализы бесплатно, а в регионах приходится платить за тесты. Об этом сообщили в организации.

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Уточняется, что не все дошкольные учреждения могут открыться. Например, в Аламединском районе воспитатели и другой персонал детсадов должны сдавать ПЦР-тесты платно, а денег ни у кого нет.

«Вопросов много. Министерство образования издаст когда-нибудь общий приказ на всю страну об открытии садов? Средства на борьбу с COVID-19 получили на все регионы? Тогда почему воспитатели регионов не могут сдать анализ бесплатно, после почти трехмесячного простоя и отсутствия зарплаты? Многие сады территориально относятся к Аламединскому району, но находятся в черте города (Южная магистраль — 7 Апреля, село Кок-Жар, Лебединовка) и посещают их дети из города. Когда и как скоро будет решен этот вопрос?» — возмущены в профессиональной ассоциации.

Напомним, в Кыргызстане детские сады начали работать 5 июня по решению республиканского штаба. Все работники дошкольных учреждений должны сдать тест на коронавирус. Где взять деньги на дорогой тест, чиновники традиционно не сообщили.

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