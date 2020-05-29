15:30
USD 73.71
EUR 81.08
RUB 1.04
Агент 024

Опасный перекресток. Светофор на улице Уметалиева в Бишкеке вновь не работает

Светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Уметалиева включили только на несколько дней. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Светофор после публикации включили, но сейчас он уже неделю не работает. ДТП практически каждый день. Почему никто не несет ответственности за жизни и собственность горожан? Такое впечатление складывается, что светофор специально отключают. Там он очень нужен!» — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. ДТП на перекрестке улиц Уметалиева и Фрунзе произошло 29 мая

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154162/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке после столкновения с двумя машинами погиб мотоциклист
В результате ДТП на трассе Бишкек — Ош погибли четыре человека
В Бишкеке произошла авария. Пять человек пострадали
Военнослужащий, сбитый водителем на блокпосту, находится в тяжелом состоянии
В Сокулуке на блокпосту сбили военнослужащего
В Бишкеке пьяный водитель врезался в патрульную машину. Три человека пострадали
В Бишкеке произошло ДТП с участием мотоциклиста
В Ноокене перевернулся грузовик со школьниками. Один подросток погиб
В Бишкеке произошло ДТП с участием двух машин
В Кадамджае в результате ДТП двух человек доставили в больницу
Популярные новости
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;соблюдают санитарные правила и&nbsp;предписания Минздрава На рынке «Дордой» не соблюдают санитарные правила и предписания Минздрава
Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на&nbsp;коронавирус Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на коронавирус
Премьер-министр окончил МУК. Но&nbsp;никто из&nbsp;выпускников 1997 года его не&nbsp;помнит Премьер-министр окончил МУК. Но никто из выпускников 1997 года его не помнит
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ДТП попали семь автомобилей В Бишкеке в ДТП попали семь автомобилей
Бизнес
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27&nbsp;новых станций 4G&nbsp;за&nbsp;время&nbsp;ЧП Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
29 мая, пятница
15:22
Опасный перекресток. Светофор на улице Уметалиева в Бишкеке вновь не работает Опасный перекресток. Светофор на улице Уметалиева в Биш...
15:09
Бишкекчане игнорируют стоп-линии и выезжают на разметку пешеходного перехода
14:35
На въездах и выездах в Бишкек проверять граждан стали хуже
14:27
Еще четыре лаборатории начнут проводить анализ на коронавирус
14:18
Правительство Кореи выделило Кыргызстану $300 тысяч для борьбы с коронавирусом