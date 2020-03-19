Непослушные козы забрались на крышу дома и довели до истерики свою хозяйку

Фэй Уилсон-Йеатс, жительница населенного пункта Ронта Кинон Таф (Уэльс, Британия), обнаружила двух своих коз, путешествующих по крыше соседского дома. Используя всю мощь своих голосовых связок, вернула животных на землю, сообщил портал Rai77°.

«Когда я возвращалась домой, мой сын сказал мне, что козы сбежали из загона и гуляют по крыше дома. Мне удалось загнать их обратно в сад. Эти две козы преследуют меня повсюду, и в тот раз они следили за мной с крыши дома. Если я пойду куда-нибудь, они последуют за мной. Они очень озорные и непослушные!» — написала Фэй Уилсон-Йеатс в комментарии к сюжету.