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Четыре года назад школу в Баткене признали аварийной. Там продолжают учиться

Школа имени У.Исакова в селе Исфайрам Майданского айыльного округа Кадамджайского района Баткенской области находится в аварийном состоянии. Однако в ней продолжают учиться дети. Об этом 24.kg сообщил читатель Жоомарт Ганиев.

По его словам, отдел мониторинга МЧС в 2016 году провел исследование на участках возможной активизации опасных процессов и явлений. В результате проверки выявили, что школа не соответствует сейсмическим требованиям, строительные материалы морально устарели и физически изношены. В любой момент здание может рухнуть и повлечь опасность для жизни школьников.

читателя
Фото читателя. Заключение департамента мониторинга МЧС за 2016 год

«У школы просел фундамент, имеются вертикальные и горизонтальные трещины в стенах, полы прогнили, в кабинетах сырость, во время дождя или в период, когда тает снег, сквозь прорехи в крыше течет вода», — говорится в заключении.

МЧС рекомендовало районной администрации и райотделу образования построить новую школу. Местные жители писали многочисленные письма властям с просьбой построить новую школу, но ответа пока нет.

«Несмотря на то что здание школы не отвечает техническим нормам безопасности, дети продолжают обучаться, рискуя своей жизнью. Она была построена в 1993 году местными жителями без учета сейсмических воздействий и без проекта. С тех пор не проводился даже капитальный ремонт», — рассказал Жоомарт Ганиев.

Он отметил, что у школы два корпуса, первый рассчитан на 100 мест, второй — на 160.

«Однако на данный момент в школе обучаются 517 детей. За одной партой сидят по трое учеников, учатся в три смены», — заключил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145519/
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