Водитель разбил машину в хлам, но пережил аварию и спокойно ушел с места ДТП

Чудовищную аварию на парковке у стоматологической клиники в американском городе Саванна (штат Джорджия) зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Время — 4.50. Виновник аварии — уснувший за рулем владелец Hyundai. За какой-то миг потерявшая управление машина вильнула влево, налетела боком на бордюр, трижды перевернулась и чудом не задела ни угол здания клиники, ни придорожный столб.

Самое поразительное — выбравшийся самостоятельно из груды металлолома водитель. Потом он находит ботинок, слетевший с ноги при аварии, обувает его и спокойно покидает место ДТП.