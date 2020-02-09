Чудаки парковки. На улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

На перекрестке улиц Боконбаева и Тыныстанова припарковали BMW. Авто мешает другим водителям.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

На том же перекрестке другой водитель также мешал проезду.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке Боконбаева/Логвиненко водители оставили машины, перекрыв дорогу для пешеходов.

На улице Асаналиева внедорожник стоял на остановке общественного транспорта против движения.

В Балыкчи есть свои чудаки парковки в лице таксистов.

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