Горе-водитель утопил элитный спорткар в канале

Роскошный Chevrolet Corvette C7 ценой в полмиллиона оказался в канале после неумелых маневров горе-водителя. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Красавец Corvette неуверенно двигался на небольшой скорости по проселочной дороге, съезжая на встречную полосу, к счастью, пустую. Слишком приняв влево, спорткар в итоге налетел на бетонный бордюр и разбил бампер.

Но водитель, не снижая скорости, вывернул руль вправо, вернулся в свой ряд, а затем съехал в оросительный канал.

Мужчина выбрался на берег, а его машину несильное течение потащило дальше.

Где произошло утопление элитного спорткара, не уточняется. Видео появилось на англоязычном YouTube-канале MrWinning Fun.