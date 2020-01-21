23:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Горе-водитель утопил элитный спорткар в канале

Роскошный Chevrolet Corvette C7 ценой в полмиллиона оказался в канале после неумелых маневров горе-водителя. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Красавец Corvette неуверенно двигался на небольшой скорости по проселочной дороге, съезжая на встречную полосу, к счастью, пустую. Слишком приняв влево, спорткар в итоге налетел на бетонный бордюр и разбил бампер.

Но водитель, не снижая скорости, вывернул руль вправо, вернулся в свой ряд, а затем съехал в оросительный канал.

Мужчина выбрался на берег, а его машину несильное течение потащило дальше.

Где произошло утопление элитного спорткара, не уточняется. Видео появилось на англоязычном YouTube-канале MrWinning Fun.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/141121/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
В аквариум на колесах превратили старый Ford австралийцы
Необычное ДТП с участием самолета и автомобиля произошло в Бразилии
Лихач только успел заложить вираж на перекрестке, как попался полиции
Пока водитель ходил за покупками, его собака утопила автомобиль в пруду
Неудачный выезд с парковки: четыре помятых машины и трусливое бегство водителя
Машины умеют летать — убедился ошарашенный британский водитель
Украинский гонщик промчался по Днепру на мотоцикле
Водитель Skoda пытался проскочить между двумя трамваями. Трюк не удался
Упавшая с неба рыба пробила лобовое стекло Lexus
Лихо гонявший по болоту внедорожник неожиданно утонул в яме
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Будущие отличники образования. В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;суде повесили объявление с&nbsp;ошибками Будущие отличники образования. В Бишкеке в суде повесили объявление с ошибками
Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не&nbsp;оплатившему проезд Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не оплатившему проезд
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
23:07
Три пенальти подряд отбили вратарь и защитник турецкого клуба Три пенальти подряд отбили вратарь и защитник турецкого...
22:43
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
22:16
Горе-водитель утопил элитный спорткар в канале
22:01
Завершается отбор претендентов на вакансии в Конституционную палату
21:53
Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша