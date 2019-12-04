22:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Токомбаева закрыли стоянку, машины теперь на газоне

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«До недавнего времени вдоль улицы Токомбаева в западном направлении был карман для парковки. Почему-то его закрыли бордюрами. Теперь машины заезжают через тротуар на газон. О чем думают власти города, когда планируют такие изменения?» — написал читатель.

На тротуаре встают и на улице Белорусской (между Карасаева и Горького). Пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

Дорогу пешеходам загородили и на улице Кулиева.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин
Чудаки парковки. Два «Лексуса» загородили пешеходный переход
Чудаки парковки. Кафе в Бишкеке перекрыли тротуар стоянкой
Чудаки парковки. Водители перекрывают путь и людям, и машинам
Чудаки парковки. Некоторые водители не умеют правильно ставить машину
Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется
На улице Рысмендиева самовольно демонтировали тротуар для строительства парковки
Чудаки парковки. Наглые водители загораживают проход пешеходам
Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»
Чудаки парковки. В микрорайоне «Восток-5» водитель заехал на газон
Популярные новости
Водитель &laquo;Яндекс.Такси&raquo; обругал нецензурно клиентку и&nbsp;отказался везти Водитель «Яндекс.Такси» обругал нецензурно клиентку и отказался везти
Рассеянный крановщик оборвал провода и&nbsp;снес светофоры Рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры
Мгновения жизни. Звездное небо Иссык-Куля и&nbsp;осенний Бишкек Мгновения жизни. Звездное небо Иссык-Куля и осенний Бишкек
Жители Бишкека возмутились отключениями газа в&nbsp;морозы Жители Бишкека возмутились отключениями газа в морозы
Бизнес
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
4 декабря, среда
22:41
«От человека одна книга». В рамках акции собрали книги на 9,5 миллиона сомов «От человека одна книга». В рамках акции собрали книги...
22:16
Рассвет на Марсе сфотографировал ровер Curiosity
22:00
Чудаки парковки. На улице Токомбаева закрыли стоянку, машины теперь на газоне
21:26
Обновленный спорткар F-Type представил Jaguar
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 декабря: днем будет тепло