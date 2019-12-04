Чудаки парковки. На улице Токомбаева закрыли стоянку, машины теперь на газоне

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«До недавнего времени вдоль улицы Токомбаева в западном направлении был карман для парковки. Почему-то его закрыли бордюрами. Теперь машины заезжают через тротуар на газон. О чем думают власти города, когда планируют такие изменения?» — написал читатель.

На тротуаре встают и на улице Белорусской (между Карасаева и Горького). Пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

Дорогу пешеходам загородили и на улице Кулиева.

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