Чудаки парковки. Припаркованные машины мешают общественному транспорту

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Машины «чудаков» мешают общественному транспорту.

На улице Малдыбаева водитель припарковался на остановке «против шерсти».

Фото читателя. Чудаки парковки

Против движения стоял и этот бус на улице П.Лумумбы.

Фото читателя. Чудаки парковки

Три автомобиля припаркованы на остановке на перекрестке улицы Московской и бульвара Эркиндик.

Еще два — на улице Юнусалиева.

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