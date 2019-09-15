Чудаки парковки. Припаркованные машины мешают общественному транспорту

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Машины «чудаков» мешают общественному транспорту.
На улице Малдыбаева водитель припарковался на остановке «против шерсти».
Против движения стоял и этот бус на улице П.Лумумбы.
Три автомобиля припаркованы на остановке на перекрестке улицы Московской и бульвара Эркиндик.
Еще два — на улице Юнусалиева.
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