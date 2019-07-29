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Агент 024

Пациент на ходу выпрыгнул из скорой и удрал от медиков

В Киеве камера видеорегистратора захватила момент, когда полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и убежал от медиков. Об этом сообщило издание «За рулем».

По его данным, прыткого пациента быстро опознали: сбежавший от врачей — это мужчина, который днем ранее пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в украинской столице. Он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз, потому что ему срочно надо в Одессу. От предложений отправиться туда поездом отказывался. Полицейских, которые пытались мужчину оттуда снять, отталкивал.

Любопытно, что, упав на спину и ударившись, он, похоже, не получил травм, потому что бежал от машины резво.
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