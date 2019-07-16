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Агент 024

Бишкекчане жалуются на нерасторопность сотрудников ЦОН № 2

Бишкекчане пожаловались 24.kg на нерасторопность сотрудников Центра обслуживания населения № 2.

«В ЦОН № 2 огромные очереди. В зале ожидания масса людей, а сотрудники закрылись и пьют чай-кофе с утра. Новый ЦОН открыли, а сотрудников новых забыли набрать. На регистратуре девушка даже не смотрит документы, просто выдает талон. Вчера в 8.30 взяли талон. Были в очереди 15-е. Весь день ждали. Оператор в 17.30 закрылась и ушла, хотя рабочий день до 18.00. Сегодня 11-е в очереди. Боимся, что опять на завтра останемся», — написал читатель.

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