Увидите, сделайте селфи! По Бишкеку гуляет всемирно известный кинорежиссер

Всемирно известного южнокорейского кинорежиссера Ким Ки Дука (Kim Ki Duk) заметили на улицах Бишкека. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он встретил знаменитость случайно на центральной площади Ала-Тоо.

Ким Ки Дук — лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Приезд кинорежиссера в Кыргызстан — повод пересмотреть его отличные картины. Например, ленту «Пьета» (2012). Кино о суровом ростовщике, неожиданно встречающем мать. Фильм удостаивается ряда престижных наград, в том числе «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.