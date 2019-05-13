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Голубь превысил скорость. Нарушение зафиксировала в Германии дорожная камера

В Германии дорожная камера зафиксировала превышение скорости голубем, полицейские в замешательстве. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Птица пролетела по улице в Бохольде со скоростью 45 километров в час. По немецким законам в жилом секторе можно двигаться только со скоростью 30 километров в час.

«Самый главный вопрос — сможет ли голубь заплатить штраф. Вполне вероятно, что птица проигнорирует выписанную ей квитанцию», — оценили новость в социальных сетях.

Один из пользователей написал, что «это явно гоночный голубь». Другой предложил в качестве наказания устроить птицу на общественные работы почтовым голубем.
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