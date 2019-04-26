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Самый смешной побег: в России задержанный вывалился из полицейской машины

В городе Волжске (Марий Эл) произошел курьезный случай с задержанным дебоширом. Стражи порядка решили забрать его в отделение полиции, но, видимо, забыли запереть на ключ заднюю дверь уазика, сообщило издание «За рулем».

На видео, снятом очевидцами, полицейский автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом, и в это время из него выпадает задержанный. Впрочем, мужчине повезло, скорость была невысокая, травм ему удалось избежать. К счастью, заметили его и в идущем сзади автомобиле. Мужчина встал на ноги и шаткой походкой направился к обочине.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл отделалась кратким комментарием: «При доставлении дебошира в пути он выпал из отсека для задержанных. Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним и доставили в отдел полиции».
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