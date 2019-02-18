Аргентинец спас лису, которая застряла в молочном пакете

Захватывающее видео спасения лисы сняли в Аргентине. Ролик появился на YouTube.

Водитель грузовика Нуньес остановился на отдых, когда обратил внимание на рыжий «шар», катавшийся по земле. Он забрался в грузовик повыше и решил, что лиса связана, поскольку металась по кругу. Мужчина подошел ближе и понял, что голова животного застряла в коробке из-под молока.

Нуньес вернулся к машине за телефоном и парой перчаток. Так и появилось видео спасения лисы. Мужчине потребовалось около двух минут, чтобы вызволить животное. Сам он отметил в ролике: «Посмотрите на это — доброе дело дня на сегодня уже сделано!»

Водитель позже пояснил, что мусорные баки в этом районе, как правило, переполнены и многие животные роются в них в поисках пищи.