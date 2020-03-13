Наглую лису поймали на воровстве молока у жителя Британии

Энтони Нил, 55-летний житель населенного пункта Канви-Айленд (остров Канви, графство Эссекс, Англия), обнаружив постоянную пропажу молочных продуктов, оставленных молочниками возле порога его дома, решил поймать вора. Об этом сообщил портал Rai77°.

Просматривая записи с камеры наружного наблюдения, британец увидел, что лисица, обитающая в местном лесу, как минимум дважды лишала его молока.

«Я никогда не думал, что лиса будет таскать мою молочную продукцию. Мне пришлось договориться с молочником, и он начал доставлять мне свежее молоко чуть позже, чтобы я мог успеть его забрать до прихода рыжей воровки», — рассказал Энтони Нил журналистам.