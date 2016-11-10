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Здоровье

Кыргызстан получил от России две мобильные лаборатории для диагностики опасных инфекций

Кыргызстан получил от России две мобильные микробиологические лаборатории для диагностики опасных инфекций. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, два лаборатории поступили в республику в рамках соглашений и договоров с Федеральной службой РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Саратовским научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб» о сотрудничестве.

В министерстве отметили, что лаборатории оснащены современным оборудованием и «обеспечивают доступ к новым и эффективным технологиям в системе индикации возбудителей карантинных и особо опасных заболеваний». Их планируется использовать специализированными противоэпидемическими бригадами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и для работы в природных очагах чумы и других особо опасных инфекций.

Российские специалисты проводят тренинги для сотрудников Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций по использованию передвижных лабораторий. «Специалисты Кыргызстана получили возможность укрепить систему эпидемиологического надзора и повысить готовность лабораторной службы по диагностике опасных заболеваний», - отметила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в высокогорных районах Кыргызстана есть природные очаги чумы, клещевого энцефалита и других инфекций.
Ссылка: https://24.kg/zdorove/39671/
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