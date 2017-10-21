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Выборы

Центризбирком продолжает принимать итоги голосования от ТИК

В Центризбиркоме принимают протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. 

По ее данным, с 18 октября идет прием протоколов территориальных избирательных комиссий и сводных таблиц об итогах голосования на соответствующих территориях.

Как сообщается, на сегодня завершен прием протоколов 36 ТИК из 54.

Отмечено, что из 6 ТИК Баткенской области приняты протоколы от трех (Баткенской городской, Ляйлякской и Сулюктинской), число избирателей в Баткенской области – 243 тысячи 722, из них проголосовали 126 тысячи 766 (52, 01 процента).

Из 12 ТИК Джалал-Абадской области приняты протоколы от девяти, ЦИК продолжает принимать протоколы Базар-Коргонской, Ноокенской и Сузакской территориальных избирательных комиссий, говорится в сообщении. 

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Отмечается, что Сузакской ТИК признаны недействительными итоги голосования по 4 УИК (2118, 2119, 2120 и 2126) в связи с тем, что количество бюллетеней на указанных УИК оказалось больше числа идентифицированных избирателей. Участковые комиссии, допустившие нарушения, расформированы, материалы по данным нарушениям переданы в правоохранительные органы.

В Иссык-Кульской области приняты протоколы трех ТИК из семи, в Нарынской области – пять из шести,  Таласская область сдала полностью,  Ошская область сдала 4 протокола из восьми,  в Чуйской области сдали протоколы 7 ТИК из 9. 
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