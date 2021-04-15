Итоги местных выборов. На семи участках Бишкека отменены результаты голосования

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию с 10 по 14 апреля поступило 54 жалобы и заявления от избирателей, политических партий и наблюдателей, осуществивших мониторинг местных выборов 11 апреля.

Из них 16 — на процедурные нарушения, 38 — на итоги голосования, сообщает ТИК.

Уточняется, что по итогам рассмотрения предупреждены члены УИК № 1028 и председатели УИК № 1231, 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 1333, 1115, 1303, 1228, 1351 о недопущении нарушений избирательного законодательства.

Решением ТИК отменены итоги голосования вне помещения на УИК № 1023, 1028, 1029, 1036, 1309, 1311, 1312.

Участковыми избирательными комиссиями № 1051 и 1157 отменены итоги голосования вне помещения.

На рассмотрении еще 21 жалоба и заявление.