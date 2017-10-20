Итоги голосования на четырех участках в Сузакском районе отменены

Территориальная избирательная комиссия Сузакского района отменила голосование по четырем участкам. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил региональный представитель Коалиции «За демократию и гражданское общество» по Джалал-Абадской области Уулкан Иранова.

Уточняется, что наблюдателями при принятии территориальной избирательной комиссией отчетов и протоколов выявлены нарушения выборных процессов в УИК 2118, 2119, 2120, 2126.

«Наши наблюдатели обратились с заявлением об аннулировании результатов выборов на данных участках», — сообщила Уулкан Иранова.

По ее информации, причиной отмены названо несовпадение данных по числу граждан, идентифицированных Государственной регистрационной службой, и количеству бюллетеней АСУ.

Спецпредставитель ТИК Сузакского района Мухтар Кыргызбаев информацию об аннулировании итогов голосов на данных участках подтвердил, однако не смог рассказать подробности.

Как прокомментировал ИА «24.kg» заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, от других ТИК результаты пока не получены.

«Оказывается, во время голосования на некоторых участках была нарушена процедура голосования. Дело в том, что в законе говорится: избиратель, получив чек об идентификации, должен обменять его на бюллетень. В этом и есть несовпадение. Сегодня-завтра остальные ТИКи будут рассматривать все заявления и обращения граждан по нарушениям на выборах, и на основании протоколов ТИКи будут подводить итоги голосования на своей территории и выносить решения», — ответил Абдыжапар Бекматов на вопрос корреспондента, на каких ТИК еще аннулированы итоги голосования.