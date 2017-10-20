12:33
+16
USD 68.65
EUR 81.04
RUB 1.19
Выборы

Итоги голосования на четырех участках в Сузакском районе отменены

ФотоОБСЕ. Сегодня-завтра остальные ТИК рассмотрят все заявления и обращения граждан по нарушениям на выборах

Территориальная избирательная комиссия Сузакского района отменила голосование по четырем участкам. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил региональный представитель Коалиции «За демократию и гражданское общество» по Джалал-Абадской области Уулкан Иранова.

Уточняется, что наблюдателями при принятии территориальной избирательной комиссией отчетов и протоколов выявлены нарушения выборных процессов в УИК 2118, 2119, 2120, 2126.

«Наши наблюдатели обратились с заявлением об аннулировании результатов выборов на данных участках», — сообщила Уулкан Иранова.

По ее информации, причиной отмены названо несовпадение данных по числу граждан, идентифицированных Государственной регистрационной службой, и количеству бюллетеней АСУ.

Спецпредставитель ТИК Сузакского района Мухтар Кыргызбаев информацию об аннулировании итогов голосов на данных участках подтвердил, однако не смог рассказать подробности.

Как прокомментировал ИА «24.kg» заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, от других ТИК результаты пока не получены.

«Оказывается, во время голосования на некоторых участках была нарушена процедура голосования. Дело в том, что в законе говорится: избиратель, получив чек об идентификации, должен обменять его на бюллетень. В этом и есть несовпадение. Сегодня-завтра остальные ТИКи будут рассматривать все заявления и обращения граждан по нарушениям на выборах, и на основании протоколов ТИКи будут подводить итоги голосования на своей территории и выносить решения», — ответил Абдыжапар Бекматов на вопрос корреспондента, на каких ТИК еще аннулированы итоги голосования.
Ссылка:
просмотров: 2516
Версия для печати
Материалы по теме
Избран мэр города Кара-Суу
ЦИК Кыргызстана счел жалобу представителя Омурбека Бабанова бездоказательной
ЦИК готов огласить итоги президентских выборов до 5 ноября
Выборы-2017. В Центризбирком поступило 791 обращение
Институт омбудсмена Кыргызстана рекомендует внести изменения в закон о выборах
Сколько заработала ОТРК на кандидатах в президенты
Выборы-2017. Сегодня последний день для передачи жалоб в ЦИК
Выборы-2017. Цивилизованность передачи власти и ограничение свободы слова
В суды направлено шесть материалов по выборам президента Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев: Честности и демократии нет уже в самих США
Популярные новости
Как проходят выборы президента Кыргызстана Как проходят выборы президента Кыргызстана
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке бизнесмены начали вывозить товар из&nbsp;магазинов «Агент 024»: В Бишкеке бизнесмены начали вывозить товар из магазинов
ЦИК нарушает закон: на&nbsp;его сайте появились результаты голосования за&nbsp;президента ЦИК нарушает закон: на его сайте появились результаты голосования за президента
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Бизнес
Подключи &laquo;Автоинформатор о&nbsp;низком балансе&raquo; абсолютно бесплатно! Подключи «Автоинформатор о низком балансе» абсолютно бесплатно!
Покупай любой смартфон в&nbsp;рассрочку в&nbsp;O!Store и&nbsp;получай приятные бонусы Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы
Получите бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Получите бонусы и скидки от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил темпы развития сети Мобильный оператор О! увеличил темпы развития сети