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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В Оше серьезных нарушений не зафиксировано, уверяет глава ТИК

В Оше серьезных нарушений сегодня во время голосования на выборах в местные кенеши и референдуме не зафиксировано. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Муктар Пайзладиев.

По его словам, в основном были отмечены технические неполадки на нескольких участках.

«На участке № 5551 был сбой интернета, перестала работать автоматически считывающая урна. Ремонт АСУ продлился 15 минут. В это время бюллетени собирали в коробку, потому что избиратели торопились. Бюллетени вернули в АСУ под контролем наблюдателей», — сказал он.

По состоянию на 14.00 явка избирателей в Оше составила 39 тысяч 786 человек (26,18 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/189606/
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