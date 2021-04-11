Местные выборы. В Оше серьезных нарушений не зафиксировано, уверяет глава ТИК

В Оше серьезных нарушений сегодня во время голосования на выборах в местные кенеши и референдуме не зафиксировано. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Муктар Пайзладиев.

По его словам, в основном были отмечены технические неполадки на нескольких участках.

«На участке № 5551 был сбой интернета, перестала работать автоматически считывающая урна. Ремонт АСУ продлился 15 минут. В это время бюллетени собирали в коробку, потому что избиратели торопились. Бюллетени вернули в АСУ под контролем наблюдателей», — сказал он.

По состоянию на 14.00 явка избирателей в Оше составила 39 тысяч 786 человек (26,18 процента).