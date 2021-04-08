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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. За нарушение агитации две партии получили предупреждение

В Бишкекскую ТИК поступили материалы от УВД Октябрьского района и жалоба по факту агитации домовыми комитетами в пользу партии «Эмгек». В ТИК посчитали, что председатели домовых комитетов во время подготовки и проведения выборов должны быть приравнены к муниципальным служащим. Поскольку местные кенеши координируют деятельность домовых комитетов и квартальных.

«Принимая во внимание публикации, размещаемые в социальных сетях о проведении агитации домовыми комитетами и квартальными, а также материалы от УВД Октябрьского района и жалобу жителя, Бишкекская ТИК вынесла письменное предупреждение «Эмгек» за нарушение правил ведения предвыборной агитации», — отметили в ТИК.

На рассмотрение Бишкекской ТИК были также представлены материалы ГКНБ по факту подкупа избирателей посредством проведения дорожных работ в жилмассиве «Арча-Бешик» кандидатом от политической партии «Ата Журт Кыргызстан» Талантбеком уулу Нургазы. По итогам рассмотрения ТИК отменила регистрацию кандидата.

Снята с гонки и претендент на мандат от партии «Ак Бата» Амина Беккоенова. Политорганизация получила письменное предупреждение.

Бишкекская ТИК требует соблюдать правила проведения предвыборной агитации и предупреждает политические партии об ответственности за подкуп избирателей и применение административного ресурса.

Выборы в местные кенеши пройдут в Кыргызстане 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189169/
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