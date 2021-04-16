Девять партий требуют пересчитать голоса на отдельных участках Бишкека

Девять партий подали жалобы в Бишкекскую ТИК. Об этом 24.kg сообщили в территориальной избирательной комиссии.

По словам ее главы Кайрата Маматова, претензии высказали «Реформа», «Социал-демократы Кыргызстана», «Ыйман нуру», Партия коммунистов Кыргызстана, «Улутман», «Тынчтык», «Бутун Кыргызстан», КСП и ДДК. Они требуют аннулировать итоги голосования вне помещений, пересчитать на отдельных участках голоса и отменить результаты на 26 УИКах.

Заявители отмечают, что на выборах зафиксированы серьезные нарушения, повлиявшие на итоги волеизъявления. Кайрат Маматов отметил, что в ТИК составляют сводную таблицу по каждому избирательному участку, чтобы рассмотреть все жалобы в совокупности.

Официальные итоги местных выборов будут подведены до 2 мая.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.