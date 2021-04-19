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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса

Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела заседание, где рассмотрела все поступившие жалобы и заявления от наблюдателей и политических партий «Реформа», «Айкол Кыргызстан», Партии коммунистов Кыргызстана, «Бутун Кыргызстан», «Улуу журт», «Кыргызстандын социалисттик партиясы», «Улутман», «Демократическое движение Кыргызстана», «Тынчтык», «Власть народу», «Ыйман нуру», «Социал-демократы».

По итогам рассмотрения ТИК приняла решения о проведении пересчета бюллетеней по референдуму на УИК № 1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339 и о признании недействительными итогов голосования на двух участках — № 1158 и 1343.

Принято решение о вынесении предупреждений по 24 избирательным участкам: 1024, 1029, 1034, 1038, 1054, 1111, 1122, 1123, 1127, 1132, 1139, 1142, 1148, 1206, 1230, 1234, 1239, 1246, 1301, 1315, 1321, 1323, 1327, 1348, о проведении разъяснительной беседы с членами УИК № 1243 и 1333.

Ранее сообщалось, что ТИК сняла с гонки партию НДПК за нарушения.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190581/
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