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Выборы

Из Джалал-Абадской области сообщают о возможном факте подкупа избирателей

Из Джалал-Абадской области сообщают о возможном факте подкупа избирателей. Об этом ИА «24.kg»  сообщили в УВД области.

По их данным, в ОВД Сузакского района обратились местные жители с заявлением о подкупе избирателей.

Как сообщается, жители  в своем заявлении указали, что в несколько домов агитаторы кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова привезли по одному мешку муки с просьбой проголосовать за него.

Местные жители сдали муку в правоохранительные органы, говорится в сообщении. 

Отмечается, что по поступившим заявлениям сотрудники милиции выявили 5 подобных фактов, собранные материалы и видео переданы в Сузакский районный суд. 

 
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