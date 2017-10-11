Из Джалал-Абадской области сообщают о возможном факте подкупа избирателей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По их данным, в ОВД Сузакского района обратились местные жители с заявлением о подкупе избирателей.

Как сообщается, жители в своем заявлении указали, что в несколько домов агитаторы кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова привезли по одному мешку муки с просьбой проголосовать за него.

Местные жители сдали муку в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Отмечается, что по поступившим заявлениям сотрудники милиции выявили 5 подобных фактов, собранные материалы и видео переданы в Сузакский районный суд.