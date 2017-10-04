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Выборы

ЦИК опять изыскивает пути, как бороться со СМИ Кыргызстана

На заседании ЦИК обсуждают, как можно наказать СМИ Кыргызстана. Члены Центризбиркома предлагают за грубое нарушение представителями прессы избирательного законодательства привлекать издание, телеканал или информагентство к административной ответственности.

Однако глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова напомнила, что перечень пунктов, за которые СМИ можно было бы наказать административно, невелик. В частности, это ложное сообщение о кандидате, но то, что эта информация не соответствует действтельности, нужно доказать. 

Она добавила, что ответственность регулируется только Административным кодексом.  В итоге решили, в случае неоднократного нарушения избирательного законодательства, лишать СМИ аккредитации, а штраф заменить предупреждением. 
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