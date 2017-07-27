Арстанбек Абдылдаев («зима не будет») аутсайдер в языковой проверке: 61,2 балла

Еще четыре кандидата в президенты сегодня сдают экзамен на знание государственного языка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ЦИК.

Отмечено, что сегодня экзамен сдают правозащитник Рита Карасартова, председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев, руководитель бишкекского представительства латвийской фирмы «Маро» Сайнидин Султанидинов и руководитель Международного университета в Центральной Азии (МУЦА) Камила Шаршекеева. Все они самовыдвиженцы.

Накануне экзамен сдала первая тройка. Экс-премьер-министр Темир Сариев набрал 81,8 балла, президент ОО «Лига Антикризис» Назарбек Нышанов — 74,15, директор ОсОО «Ауирдин» (автор фразы «зима не будет») Арстанбек Абдылдаев — 61,2 балла.

По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».