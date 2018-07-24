Выборы мэра. Территориальная избирательная комиссия начала прием документов

Бишкекская территориальная избирательная комиссия (ТИК) начинает прием документов на регистрацию кандидатов в мэры города. Об этом сообщает Центризбирком.

Отмечается, что право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города имеют фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата на должность мэра Бишкека, не позднее 18.00 31 июля 2018 года представляет в столичную ТИК решение о выдвижении кандидата, его заявление о согласии баллотироваться, биографические данные с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой должности (рода занятий) и места жительства.

Кроме того, необходимо представить документы, подтверждающие требования статьи 22 Закона «О статусе столицы» (копия паспорта гражданина КР, нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании и трудовой книжки, справку из Министерства внутренних дел КР об отсутствии судимости).

Для того чтобы выяснить, насколько претендент на высший пост столицы свободно владеет государственным языком, в ТИК образуют лингвистическую комиссию.

Накануне ЦИК определил дату выборов мэра. Они пройдут в 10.00 8 августа 2018 года.

Тринадцатого июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. За проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Албек Ибраимов по решению суда арестован до 29 августа. Ему предъявлены обвинения в растрате и коррупции.