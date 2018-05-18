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Власть

Депутаты парламента предлагают создать банк крови

Депутаты предлагают создать в Кыргызстане банк крови. Об этом ИА «24.kg» сообщил лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, к работе Центра по переливанию крови много нареканий. В частности, есть информация, что отдельным категориям граждан, которые должны получать кровь бесплатно, ее продают.

«Везде разные цены на кровь. Самые завышенные в Бишкеке. Примерно 100 граммов крови стоит 400 сомов. Но человеку, который нуждается в переливании, нужно не 100 граммов, вот и представьте, сколько он платит. Мы требуем, чтобы провели реформу и сделали работу центра прозрачной», сказал Алмазбек Баатырбеков. 

Доля безвозмездных доноров составляет 20-24 процента, примерно 70 процентов доноров это родственники пациентов. И лишь два процента   платные доноры. На тысячу населения должно приходиться от 40 до 60 доноров. В Кыргызстане их всего 5-6.  
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