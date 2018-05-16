Кредитное соглашение по модернизации Бишкекской ТЭЦ готовил Эксимбанк Китая

Кредитное соглашение с Эксимбанком Китая должен был подписывать министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Но правительство изменило решение. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, сообщила экс-министр финансов Ольга Лаврова.

По ее словам, кредитное соглашение готовил Эксимбанк. «Это международная практика. Соглашение готовит сторона, предоставляющая деньги. Минфин говорил о существующих рисках по соглашению. Изначально подписать его должен был министр энергетики. Но потом правительство пересмотрело решение и определило подписантом Министерство финансов», — сказала Ольга Лаврова.

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В заключении депутатской комиссии указано, что министр финансов Арзыбек Кожошев дал предложения и комментарии принципиального характера: «Предлагается доработать с учетом интересов Кыргызстана. Министерство финансов особо отмечает, что в проекте соглашения не уточнен график погашения долга.

Каждый новый кредит должен учитываться в рамках программы государственных инвестиций и строго соответствовать его критериям, требованиям приоритетности, эффективности, экономической обоснованности и тщательным образом рассматриваться и оцениваться с учетом будущей нагрузки на государственный бюджет и, соответственно, возможности обслуживания данного кредита.

В настоящее время наблюдается увеличение государственного внешнего долга за счет привлекаемых правительством новых кредитов на различные проекты. Привлечение чрезмерно больших новых займов приведет к угрозе устойчивости государственного внешнего долга КР, так как на обслуживание возрастающего долга потребуются значительные денежные средства, которые окажут негативную нагрузку на государственный бюджет».

Итоговый лист согласования подписан с замечаниями и предложениями министром финансов Ольгой Лавровой.