15:28
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Власть

Депутат жалуется, что за подключение света нужно платить 2,8 тысячи сомов

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов жалуется, что за подключение электричества приходится платить 2,8 тысячи сомов. Об этом он сообщил на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

К нему обратился житель Бишкека, который рассказал, что из-за неоплаченного счета ему отключили электричество.

«Энергетики взяли 320 сомов за отключение, затем абонент погасил долг — 600 сомов. За подключение ему пришлось заплатить 2 тысячи 830 сомов», — пояснил Исхак Пирматов.

Однако энергетики отметили, что Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса установило единую плату за отключение и подключение — 258 сомов. С озвученным случаем они обещали разобраться.
Ссылка:
просмотров: 992
Версия для печати
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
У&nbsp;чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство У чиновника аппарата президента Кыргызстана выявили казахское гражданство
В&nbsp;список чиновников, ответственных за&nbsp;модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова В список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ, включили Сапара Исакова
Повар главы Израиля оскорбил премьер-министра Японии, подав десерт в&nbsp;ботинке Повар главы Израиля оскорбил премьер-министра Японии, подав десерт в ботинке
Бизнес
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»