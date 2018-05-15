Депутат жалуется, что за подключение света нужно платить 2,8 тысячи сомов

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов жалуется, что за подключение электричества приходится платить 2,8 тысячи сомов. Об этом он сообщил на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

К нему обратился житель Бишкека, который рассказал, что из-за неоплаченного счета ему отключили электричество.

«Энергетики взяли 320 сомов за отключение, затем абонент погасил долг — 600 сомов. За подключение ему пришлось заплатить 2 тысячи 830 сомов», — пояснил Исхак Пирматов.

Однако энергетики отметили, что Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса установило единую плату за отключение и подключение — 258 сомов. С озвученным случаем они обещали разобраться.