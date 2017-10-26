13:49
+16
USD 68.52
EUR 80.63
RUB 1.19
Власть

Разобраться с черными риелторами просит Генпрокуратуру депутат

Разобраться с черными риелторами попросила Генпрокуратуру депутат Ирина Карамушкина. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

Читайте по теме
В Кыргызстане действует банда черных риэлторов

По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос незаконного переоформления квартир одиноко проживающих граждан, но никакой реакции не последовало.

«Задействованы в этом адвокаты и следователи. У гражданки Р. есть все факты и доказательства о продаже квартир ее тети Ж., которая с 1999 года состояла на учете в центре психического здоровья. Одна квартира в микрорайоне №5 была оформлена на адвоката. Вторую квартиру в микрорайоне «Аламедин-1» оформили в 2012 году, причем по паспорту Ж., который был просрочен в 2011 году. В 2015 году Ж. умерла странным образом. А квартиру переоформили уже на мертвую Ж. Уполномоченные органы волокитят это дело. Прошу Генпрокуратуру разобраться», - сказала Ирина Карамушкина.
Ссылка:
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты СДПК и «РАЖ» обвиняют друг друга, споря по вопросу о выборах
Депутаты не желают жить в домах, расположенных не в центре столицы
Ирина Карамушкина предложила учредить звание «Заслуженный отец»
Депутат рассказал о спорах между статс-секретарями и руководителями министерств
Ученые опасаются, что президентом Академии наук станет не академик
Ирина Карамушкина готова передать в ГКНБ запись и говорит: ее неправильно поняли
В парламенте Кыргызстана вновь возмутились выступлением Карамушкиной в России
В СДПК не комментируют ссору коллег с Ириной Карамушкиной
Депутат недовольна сотрудниками парламента — сторонниками Омурбека Текебаева
Ирина Карамушкина: Омурбек Текебаев вбрасывает одну нелепую информацию за другой
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный