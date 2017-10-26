Разобраться с черными риелторами просит Генпрокуратуру депутат

Разобраться с черными риелторами попросила Генпрокуратуру депутат Ирина Карамушкина. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.
По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос незаконного переоформления квартир одиноко проживающих граждан, но никакой реакции не последовало.
«Задействованы в этом адвокаты и следователи. У гражданки Р. есть все факты и доказательства о продаже квартир ее тети Ж., которая с 1999 года состояла на учете в центре психического здоровья. Одна квартира в микрорайоне №5 была оформлена на адвоката. Вторую квартиру в микрорайоне «Аламедин-1» оформили в 2012 году, причем по паспорту Ж., который был просрочен в 2011 году. В 2015 году Ж. умерла странным образом. А квартиру переоформили уже на мертвую Ж. Уполномоченные органы волокитят это дело. Прошу Генпрокуратуру разобраться», - сказала Ирина Карамушкина.