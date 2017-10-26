Разобраться с черными риелторами просит Генпрокуратуру депутат

Разобраться с черными риелторами попросила Генпрокуратуру депутат Ирина Карамушкина. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

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По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос незаконного переоформления квартир одиноко проживающих граждан, но никакой реакции не последовало.

«Задействованы в этом адвокаты и следователи. У гражданки Р. есть все факты и доказательства о продаже квартир ее тети Ж., которая с 1999 года состояла на учете в центре психического здоровья. Одна квартира в микрорайоне №5 была оформлена на адвоката. Вторую квартиру в микрорайоне «Аламедин-1» оформили в 2012 году, причем по паспорту Ж., который был просрочен в 2011 году. В 2015 году Ж. умерла странным образом. А квартиру переоформили уже на мертвую Ж. Уполномоченные органы волокитят это дело. Прошу Генпрокуратуру разобраться», - сказала Ирина Карамушкина.