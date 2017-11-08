Туристические места в Кыргызстане завалили мусором, заявили сегодня депутаты на заседании парламента.

«О каком развитии туризма можно говорить, когда кругом мусор валяется, пакеты разлетаются, дышать нечем», — сказал Бакирдин Субанбеков.

Его коллега Ирина Карамушкина добавила, что на перевале Тоо-Ашуу образовалась целая свалка мусора: «Это территория, где ходят туристы. И сделали свалку не иностранные граждане, а наши люди».

Она предложила давать в новостях ежедневную сводку об уровне загрязнения воздуха и кого-то наказывать за превышение допустимых показателей.

Ирина Карамушкина также поинтересовалась, кто сегодня проверяет качество горюче-смазочных материалов. «Является ли воздух канцерогенным от тех ГСМ, которые мы используем в транспорте?» — спросила нардеп.

«Основной выброс вредных веществ в атмосферу идет от автотранспорта, а его количество растет. По республике зарегистрировано более 1 миллиона единиц, в том числе в Бишкеке — более 450 тысяч машин, по официальным данным. Плюс ежедневно в столицу въезжают около 50 тысяч машин», — отметили представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

На заседании обсуждают поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».