11:07
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Власть

Туристические места в Кыргызстане завалили мусором

Туристические места в Кыргызстане завалили мусором, заявили сегодня депутаты на заседании парламента.

«О каком развитии туризма можно говорить, когда кругом мусор валяется, пакеты разлетаются, дышать нечем», — сказал Бакирдин Субанбеков.

Его коллега Ирина Карамушкина добавила, что на перевале Тоо-Ашуу образовалась целая свалка мусора: «Это территория, где ходят туристы. И сделали свалку не иностранные граждане, а наши люди».

Она предложила давать в новостях ежедневную сводку об уровне загрязнения воздуха и кого-то наказывать за превышение допустимых показателей.

Ирина Карамушкина также поинтересовалась, кто сегодня проверяет качество горюче-смазочных материалов. «Является ли воздух канцерогенным от тех ГСМ, которые мы используем в транспорте?» — спросила нардеп.

«Основной выброс вредных веществ в атмосферу идет от автотранспорта, а его количество растет. По республике зарегистрировано более 1 миллиона единиц, в том числе в Бишкеке — более 450 тысяч машин, по официальным данным. Плюс ежедневно в столицу въезжают около 50 тысяч машин», — отметили представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

На заседании обсуждают поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».
Ссылка:
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем
В первом чтении одобрены поправки в законопроект по 7 и 8 ноября
В Кыргызстане намерены запретить парковку на проезжей части дорог
Разобраться с черными риелторами просит Генпрокуратуру депутат
Депутатов заботит, почему лицензии берут, а недра не разрабатывают
Депутаты СДПК и «РАЖ» обвиняют друг друга, споря по вопросу о выборах
144 тысячи сомов в год требуется для пособий двум советникам-афганцам
Депутаты ратифицировали соглашение о рекультивации хвостохранилищ
Женщин можно будет представить к награде после снятия судимости с ее ребенка
Правительство дополняет список «Уклонение от альтернативной службы»
Популярные новости
Премьеры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана обменялись обвинениями на&nbsp;саммите в&nbsp;Ташкенте Премьеры Кыргызстана и Казахстана обменялись обвинениями на саммите в Ташкенте
Отдыхаем! 7&nbsp;и&nbsp;8&nbsp;ноября праздничные выходные уже в&nbsp;этом году Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году
Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана Ждем. Утверждена дата проведения инаугурации нового президента Кыргызстана
Президент Алмазбек Атамбаев не&nbsp;будет извиняться перед таласцами Президент Алмазбек Атамбаев не будет извиняться перед таласцами
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»