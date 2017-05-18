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Власть

В Кыргызстане действует банда черных риэлторов

В Кыргызстане действует банда черных риэлторов, которые охотятся на одиноких пожилых людей. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.

По словам депутата, она начала изучать сводку происшествий за последний год. Выяснилось, что каждый месяц есть факт смерти одиноких пожилых людей. Ирина Карамушкина уверена, что это неслучайно. В стране работает банда черных риэлторов.

«Ко мне обратилась женщина. У нее была тетя, которая страдала психическим расстройством и жила одна. Неожиданно она переписала свою квартиру на неизвестную женщину и буквально через две недели скончалась. Я считаю это странным. В России сейчас в суде рассматривается дело черных риэлторов, которые находили одиноких пожилых людей, убивали их и забирали квартиры себе. Я считаю, что то же самое сейчас происходит и у нас. Нужно, чтобы соответствующие органы проверили обстоятельства смерти одиноких людей за последнее время и выяснили, кому в итоге досталось их жилье, куда делись деньги от его продажи», — предложила Ирина Карамушкина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52042/
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