Депутаты не желают жить в домах, расположенных не в центре столицы

Депутаты не желают жить в ведомственных квартирах, находящихся не в центре Бишкека. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщила депутат Ирина Карамушкина.

Парламентарий предложила поселить сотрудника аппарата Жогорку Кенеша, героя апрельской революции, в одну из квартир. Однако во время обсуждения данного вопроса выяснилось, что он уже проживает в ведомственной квартире.

По ситуации высказалась депутат Альфия Самигуллина, сообщившая, что ей каждый день приходят письма от учителей, вообще не имеющих жилья.

«Вы у нас должностное лицо что ли, чтобы решать, заселять в ведомственные квартиры или выселять?» — обратился Исхак Масалиев к Ирине Карамушкиной.

По его словам, не нужно создавать изначально спорные ситуации, так как есть Жилищный кодекс и другие нормативно-правовые акты по данному вопросу.