18:53
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Власть

Крушение «Боинга». Груза для президента страны на борту не было

Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.

Читайте по теме
Крушение «Боинга-747». В ГКНБ рассказали, кому предназначался груз в Кыргызстане

По словам одного из членов комиссии депутата Максата Сабирова, они выяснили по списку, чей был груз и сколько тонн было на борту самолета.

«Там была почта со всего мира, маленькие грузы. Для Кыргызстана предназначалось только две тонны груза — зажигалки. Но сначала они должны были поступить в логистический центр, расположенный в Турции, и только после этого их должны были доставить в Кыргызстан. Груза для президента страны по списку не было», — рассказал Максат Сабиров ИА «24.kg».

Он добавил, что представители авиакомпании говорили членам нашего правительства и спикеру парламента о том, что самолет должен был заправиться в Бишкеке.

«В заключении мы дали поручение Генпрокуратуре довести расследование по авиакрушению до конца», — резюмировал Максат Сабиров.

Ранее сообщалось, что находившийся груз в самолете — сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы и камни — принадлежал семье президента страны. 

В результате крушения «Боинга-747» погибло 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа, разрушено несколько десятков домов.
Ссылка:
просмотров: 3306
Версия для печати
Материалы по теме
Назначенные судьи будут давать согласие на прослушивание их телефонов
Депутаты создадут комиссию для изучения уголовного дела Каната Исаева
Экс-глава «Кыргызтелекома» отдал председателю Госкомсвязи внедорожник
В ЖК выясняют, кто ввел людей в заблуждение о причине посадки «Боинга-747»
Для пострадавших из поселка Дачи Су предлагают построить многоквартирные дома
Кыргызстан хочет получить больше денег, чем предлагает страховщик
Крушение «Боинга-747». Не получится требовать конкретную сумму компенсации
Депутат рассказал о препятствиях в работе комиссии по имуществу Бакиевых
В депутатскую комиссию по грузу из «Боинга-747» вошла Наталья Никитенко
Депутаты требуют от силовых структур не арестовывать известных людей выборочно
Популярные новости
Промокший до&nbsp;нитки президент Владимир Путин восхитил россиян Промокший до нитки президент Владимир Путин восхитил россиян
Реконструкция дорог в&nbsp;Бишкеке уткнулась в&nbsp;тупик. Дома депутатов мешают Реконструкция дорог в Бишкеке уткнулась в тупик. Дома депутатов мешают
Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в&nbsp;Сирию Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в Сирию
Президент вспомнил, как работал кочегаром, и&nbsp;задумался о&nbsp;двойном гражданстве Президент вспомнил, как работал кочегаром, и задумался о двойном гражданстве
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ